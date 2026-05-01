Organismos sindicales hicieron la petición a la presidenta Claudia Sheinbaum este 1 de mayo de emprender una reforma fiscal que elimine impuestos a prestaciones como utilidades, aguinaldo y horas extra.

“Señora presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma que es la fiscal para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos, para esto ojalá prestaciones como horas extra, aguinaldo o PTU puedan quedar exentas de estos impuestos y créame que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente” María de Jesús Rodríguez Vásquez, CAT Nacional

Así lo propuso María de Jesús Rodríguez Vásquez, secretaria general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT Nacional) durante la conferencia mañanera de este 1 de mayo llevada a cabo en el Centro Cultural México Contemporáneo, propiedad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ahí se recordó que la reforma fiscal propuesta puede ser una medida más de apoyo a los trabajadores junto con la reforma aprobada para la reducción de la jornada laboral de 40 horas.

Sindicatos respaldan a Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía

La CAT Nacional respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su posición para la soberanía y autodeterminación de México.

“Queremos decirle con firmeza que los que habitamos en este hermoso país le damos el respaldo en la defensa de nuestra soberanía. Todos los países del mundo tienen el derecho de autodeterminarse…” María de Jesús Rodríguez Vásquez, CAT Nacional

Agregó que su actuar ha sido correcto en la política exterior para conciliar entre los países y también se pronunció por la independencia en la producción de bienes y servicios.

Napoleón Gómez Urrutia a Claudia Sheinbaum: Trabajadores se quedan a defender la soberanía

Al respaldo se sumó Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), quien dijo que “hoy refrendamos nuestro compromiso con México” para fortalecer la unidad ante el reto de las amenazas desde el exterior.

En ese sentido dijo que la historia ha demostrado que esas amenazas se superan.

Señaló que el poder económico pude amenazar peros los trabajadores que generan su riqueza son los que se quedan a defender a la patria, por lo cual hizo un llamado a la lealtad de toda la comunidad trabajadora este 1 de mayo.