La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los trabajadores mexicanos viven una “primavera laboral” gracias a los incrementos salariales y reformas impulsadas en los últimos años.

“Han vivido con los gobiernos de la transformación, la ”primavera en el mundo laboral“. no se nos olvide que no subían los salarios mínimos en todo el periodo del año liberal y que en 8 años han subido 154%.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum destacó que el salario mínimo ha aumentado 154% en ocho años, contrastando con el periodo neoliberal, cuando, dijo, no se registraban incrementos significativos; esto previo a la conmemoración del Día del Trabajo el 1º de mayo.

Reformas laborales y mejoras en condiciones de trabajo

Durante la conferencia matutina de este 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que existe una “primavera en el mundo laboral” en México gracias a las reformas de la Cuarta Transformación y aumentos salariales.

También reiteró que además del aumento salarial, se han implementado cambios estructurales en favor de los trabajadores, como:

La eliminación del outsourcing

El incremento en el reparto de utilidades

La reducción de comisiones en las Afores

Asimismo, Sheinbaum destacó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y avances recientes como la incorporación de la jornada laboral de 40 horas en la Constitución, así como medidas para garantizar derechos laborales en sectores agrícolas.

“Desapareció el outsourcing, aumentó el reparto de utilidades, disminuyeron las comisiones de las afores; se creó el fondo de pensiones para el Bienestar y recientemente logramos que en la Constitución se establezca la semana de 40 horas. También recientemente modificamos una ley para garantizar. lso derechos laborales de los trabajadores agrícolas que trabajan en empresas que se dedican a la exportación.” Claudia Sheinbaum

La presidenta reiteró que estos cambios forman parte de la política laboral de la llamada Cuarta Transformación, la cual aseguró, ha permitido mejorar las condiciones de empleo y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en México.

Estas afirmaciones que hizo Sheinbaum en su conferencia matutina, se hicieron en vísperas del Día del Trabajo, respaldadas por datos oficiales de subidas anuales consistentes, como el 13% para 2026 que eleva el mínimo general a 315.04 pesos diarios.