Napoleón Gómez Urrutia es el líder del Sindicato de Mineros pero por su actividad como político de Morena ha sido cuestionado por no sumarse a la austeridad republicana.

En distintas fechas se le ha cuestionado no solo el manejo millonario de recursos sino su gusto por los relojes de lujo, su gusto por el juego en Las Vegas, autos deportivos y múltiples propiedades. Por ello te contamos más sobre quién es Napoleón Gómez Urrutia:

¿Quién es Napoleón Gómez Urrutia?

Napoleón Gómez Urrutia es un político de Morena a partir del año 2018 y a la par se mantiene en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Napoleón Gómez Urrutia, líder minero y senador de Morena (Misael Valtierra / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Napoleón Gómez Urrutia?

Napoleón Gómez Urrutia tiene 81 años de edad.

¿Quién es la esposa de Napoleón Gómez Urrutia?

Oralia Casso es la esposa de Napoleón Gómez Urrutia.

¿Qué signo zodiacal es Napoleón Gómez Urrutia?

Napoleón Gómez Urrutia es de signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Napoleón Gómez Urrutia?

Se conocen a al menos dos hijos de Napoleón Gómez Urrutia con Oralia Casso:

Napoleón Gómez Casso

Ernesto Gómez Casso

¿Qué estudió Napoleón Gómez Urrutia?

Napoleón Gómez Urrutia es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También cuenta con posgrados por la Universidad de Oxford, Inglaterra y la universidad de Berlín, Alemania.

El líder minero tiene como máximo grado de estudios un doctorado en Economía por la Universidad de Oxford.

¿En qué ha trabajado Napoleón Gómez Urrutia?

Actualmente, Napoleón Gómez Urrutia es diputado federal por Morena para el periodo 2024-2027.

De 2018 a 2024 fue senador por Morena y a la par no ha dejado de ser presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Desde la década de los 70s reporta actividad tanto en el servicio público, como en el privado en Grupo Peñoles en el año 1995 e incluso como profesor de tiempo completo.

Exhiben a Napoleón Gómez Urrutia con un Rolex Submariner

Napoleón Gómez Urrutia, diputado federal por Morena, fue captado con un supuesto reloj de lujo Rolex Submariner con valor de 215 mil pesos.

El Rolex Submariner, de acuerdo con el periódico Reforma, no sería el único reloj de lujo de Napoleón Gómez Urrutia pues Reforma ha documentado otros más.

En agosto de 2022 publicó que también cuenta con los siguientes relojes:

IWC edición Le Petit Prince con medallón de oro de 18 quilates, de más de 300 mil pesos

2 relojes Breitling, de entre cuatro mil y 24 mil dólares