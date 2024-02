Un grupo de periodistas respaldaron a Natalie Kitroeff, jefa de corresponsables del diario The New York Times para México, tras la revelación de su número telefónico por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde la cuenta del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) este miércoles fue publicada una carta en el que un grupo más de 100 periodistas expresó su solidaridad a Natalie Kitroeff tras la represalias de AMLO.

Y es que de acuerdo con los periodistas firmantes, la jefa de corresponsales del New York Times en México ha sido víctima de hostigamiento por parte de AMLO y su gobierno.

Criticaron que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano haya difundido un video con diversas fotos de Natalie Kitroeff.

Por lo que pidieron a los gobernantes y candidatos a la Presidencia:

ejercer su derecho de réplica sin poner en riesgo a los periodistas

respectar la Ley Federal de Protección de Datos

respetar la libertad de prensa

Lo anterior, a pesar de que en México se vive, apuntaron, una ola de violencia contra comunicadores. En la misiva también se enfatiza que la tasa de asesinatos contra periodistas no ha bajado durante el gobierno actual, sino que “la tasa de amenazas y agresiones ha subido”.

En respuesta, la periodista estadounidense agradeció el respaldo del gremio en el país.

¿Qué dijo Natalie Kitroeff tras el respaldo de periodistas en México?

Tras la difusión de la carta de respaldo, Natalie Kitroeff agradeció el apoyo de sus colegas periodistas y dijo sentirse conmovida.

Por medio de su cuenta de X, la periodista del diario The New York Times señaló que aprecia el apoyo e indicó sentirse honrada de “poder ejercer este trabajo junto a ustedes”.

La carta fue firmada por periodistas que laboran en México y en el extranjero, entre quienes figuran personajes como:

Nayeli Roldán

Salvador Camarena

Daniel Moreno

Ernesto Núñez

Raymundo Riva Palacio

Laura Sánchez Ley

Esto fue lo que dijo AMLO sobre la difusión del número de teléfono de Natalie Kitroeff, del New York Times

En La Mañanera, AMLO fue duramente cuestionado sobre la difusión del número de teléfono de Natalie Kitroeff luego de que exhibió la carta íntegra que la periodista le envió como parte del reportaje de The New York Times sobre un presunto vínculo con el crimen organizado.

López Obrador rechazó que la difusión del número personal de Natalie Kitroeff se haya tratado de un error de su parte, pues refirió que está en su derecho de defenderse de las calumnias.

“No (creo que fue un error), porque este es un espacio público. (...) No pasa nada”, sostuvo.

El mandatario federal pidió no exagerar la situación y como posible solución sugirió que la corresponsal de The New. York Times cambie su teléfono.

La situación escaló a tal nivel que el gobierno de Estados Unidos le pidió al presidente mexicano no poner en riesgo la seguridad de los periodistas.