Tras la filtración del teléfono de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times, Estados Unidos pide al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no poner en riesgo la seguridad de periodistas.

Y es que en las últimas semanas, AMLO se ha visto envuelto en polémicas relacionadas no solo con el medio estadounidense, sino con el periodismo como tal y la divulgación de datos personales.

Es bajo este contexto que Estados Unidos le pide al presidente de México no poner en riesgo la seguridad de periodistas . Esto fue lo que dijeron.

AMLO (Moisés Pablo Nava)

Estados Unidos pide no poner en riesgo la seguridad de periodistas

En una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes 26 de febrero de 2024, Matthew Miller, quien es portavoz del Departamento de Estado, pidió a AMLO no poner en riesgo la seguridad de periodistas.

Aunque el portavoz de Estados Unidos no detalló si ambos países ya han tenido conversaciones diplomáticas tras la filtración del teléfono de Natalie Kitroeff, tampoco es la primera vez que el país del norte se pronuncia respecto al periodismo en México.

“No nos gustaría que se tomara ninguna medida que pusiera en peligro la seguridad de ningún individuo o de cualquier periodista” Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos

Asimismo, el portavoz de Estados Unidos añadió que el país apoya la prensa libre e independiente cuando hace su trabajo en todo el mundo, “y eso incluye a México”.

Tras filtración del teléfono de Natalie Kitroeff, Estados Unidos se pronuncia

Tan solo el pasado 23 de febrero, Karine Jean-Pierre, quien es portavoz de la Casa Blanca, destacó en una rueda de prensa la importancia de que la prensa pueda informar con libertad de los temas trascendentales para Estados Unidos.

Para lograr esta tarea, es necesario que las y los periodistas “se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados”, peor aún si un líder mundial es quien pone en riesgo su seguridad.

A pesar de estas críticas de Estados Unidos, el presidente AMLO ha aseverado que no se arrepiente de dar a conocer el teléfono de Natalie Kitroeff en varias ocasiones.

Y, tras la filtración de los teléfonos personales de integrantes de la 4T y personas cercanas a AMLO como la candidata a la presidencia en las próximas Elecciones 2024, Claudia Sheinbaum, el presidente aseguró que “ no pasa nada” y no hay de qué preocuparse.