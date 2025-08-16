Petróleos Mexicanos (Pemex) le meterá turbo a Deer Park, la refinería de “todos los mexicanos” ubicada en Texas, Estados Unidos, según revelaron personas cercanas al proyecto este viernes 15 de agosto de 2025.

Esta nueva maniobra de Pemex buscará renovar un enorme bloque de su refinería Deer Park, el cual tiene la capacidad para procesar alrededor de 312 mil 500 barriles por día.

De acuerdo con los informantes, el proyecto a favor de la refinería de todos los mexicanos en Texas comenzará a principios de octubre de 2025. Aquí te damos los detalles de la operación.

Pemex cierra el gobierno de AMLO con pérdidas por 430 mil mdp (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Pemex le meterá turbo a Deer Park con la unidad de destilación de crudo DU-2

Este viernes trascendió la noticia de que Pemex le meterá turbo a Deer Park mediante la renovación de un gran bloque de la refinería, con capacidad para procesar 312 mil 500 barriles por día (bpd).

Se trata de la unidad de destilación de crudo DU-2 de Deer Park que cuenta con la capacidad de 270 mil barriles por día, cifra que la convierte en la de mayor almacenaje de la instalación.

Se presume que esta unidad de destilación de crudo cerrará por 60 días, por lo que posiblemente los trabajos en Deer Park comenzarán a realizarse para octubre del presente año.

Pemex podría estar interesado en realizar trabajos en la unidad DU-2 de Deer Park, toda vez que esta estructura descompone el crudo en materias primas para alimentar otras unidades.

Deer Park, refinería de todos los mexicanos en Texas, mantendrá unidades fuera de servicio en lo que duren los trabajos

En lo que duren los trabajos en Deer Park, permanecerán fuera de servicio las siguientes unidades a causa de la falta de materias primas:

Unidad de craqueo catalítico fluido de 70 mil bpd

Unidad de hidrocraqueo para la producción de diésel de 70 mil bpd

Coquizadora de 92 mil bpd

La refinería de todos los mexicanos en Texas tendrá la unidad DU-1, con una capacidad de 70 mil bpd, aún en funcionamiento.

En contraparte, la unidad DU-2 permanecerá detenida por un lapso de 60 días aproximadamente.