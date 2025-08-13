De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el éxito del plan Pemex 2027 únicamente se va a concretar si se cumplen un par de variables.

Así lo advirtió el organismo empresarial por medio de un comunicado en el que se pronunció sobre el proyecto con el que se pretende rescatar financieramente a la empresa productiva del Estado mexicano.

Pero, ¿cuáles son las dos variables que en ojos de la Coparmex deben concretarse para que el plan Pemex 2027 alcance el éxito que se propuso el gobierno federal? Te contamos.

Pemex (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Coparmex considera que éxito del plan de Pemex 2027 depende de dos variables

El pasado martes 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó durante su mañanera del pueblo, el plan Pemex 2027 del que adelantó, busca concretar un rescate financiero de la empresa.

Al respecto, la presidenta apuntó que para ello, se busca que a partir de 2027, la empresa productiva del Estado mexicano deje de depender de la Secretaría de Hacienda para cubrir sus gastos operativos.

Ante ello, la Coparmex compartió un comunicado en el que fijó su posicionamiento en torno al plan Pemex 2027 y en él indicó que el éxito del proyecto va a depender de dos variables muy importantes: transparencia y orden financiero.

Tras destacar que respaldarán la estrategia si esta busca fortalecer a Pemex, la Coparmex indicó que también apuntó que debe estar acompañada de medidas claras que garanticen transparencia y orden financiero.

“Respaldamos toda estrategia que fortalezca a la principal empresa productiva del Estado, siempre que esté acompañada de medidas claras para garantizar transparencia, eficiencia operativa y sustentabilidad financiera real" Coparmex

En ese sentido, pidió que se especifiquen los mecanismos para fortalecer el gobierno corporativo y el tema de la incorporación de auditorías independientes en aras de robustecer la transparencia.

Lo anterior debido a que la Coparmex sentenció que la experiencia ha demostrado que “sin vigilancia externa efectiva”, la eficiencia y la rendición de cuentas permanecen en un estado de vulnerabilidad.

Coparmex llama a aplicar medidas que permitan orden financiero para éxito del plan de Pemex 2027

Al resaltar que el éxito del plan Pemex 2027 está condicionada a las dos variables de transparencia y orden financiero, la Coparmex también llamó a aplicar medidas para el saneamiento de las arcas.

En torno a dicho aspecto, el organismo patronal indicó que la autosuficiencia financiera solo ocurrirá si se eliminan las fuentes de pérdida estructural y se consigue la recuperación de recursos a partir de lo siguiente:

Cancelar los contratos inflados

Frenar las importaciones ilegales

Atender con prioridad el pago de deudas con proveedores

De esa manera, afirmó que al contar con una gestión ordenada y profesional, la empresa podrá llegar a los índices de eficiencia esperada que aseveró, no pueden dependen de ingresos ingresos extraordinarios o de medidas temporales.

De forma adicional, la Coparmex pidió poner atención al tema del impulso para la inversión, para lo cual recordó que es fundamenta fomentar la innovación tecnológica y aumentar la competitividad del sector.

Finalmente, el organismo reiteró su disposición a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, el Congreso y todos los actores involucrados para que se logre el éxito del Plan Pemex 2027.