Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este viernes atendió un conato de incendio en el área de Alto Vacío 1 de la Refinería Salina Cruz, en Oaxaca.

El incidente ocurrió durante la salida de operación de la Planta Primaria 1 para realizar mantenimiento programado, sin representar riesgo para las instalaciones ni para trabajadores.

Pemex señaló que personal contraincendios extinguió la flama en menos de 6 minutos, y confirmó que la Refinería Salina Cruz continúa operando con normalidad.

Pemex explica el origen del incendio en Refinería Salina Cruz

El conato de incendio en la Refinería Salina Cruz de Pemex, ocurrió a las 10:30 horas en el área de Alto Vacío 1, ubicada dentro de la Planta Primaria 1.

De acuerdo con Pemex, el incidente se originó por un poro detectado en el serpentín de la celda del Calentador H-201-B durante la maniobra.

Tras detectar la flama, se activaron de inmediato los procedimientos operativos correspondientes para controlar la situación y evitar cualquier riesgo dentro de la instalación.

El personal contraincendios de la refinería logró extinguir el fuego en un tiempo menor de 6 minutos, según la información difundida por Pemex.

Comunicado de Pemex por incendio en Refinería Salina Cruz (Pemex)

La empresa indicó que el conato no representó peligro para la operación de la instalación ni para la seguridad del personal presente.

Asimismo, Pemex confirmó que no hubo personas lesionadas y que la Refinería Salina Cruz mantiene sus actividades, pese al incidente registrado durante el mantenimiento.

La empresa pidió consultar sus canales oficiales para conocer información verificada y evitar la difusión de versiones imprecisas sobre lo ocurrido en las instalaciones.