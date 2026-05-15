Paulina Rubio Fernández, diputada federal integrante de la fracción parlamentaria del PAN, aseguró que la oposición ha impulsado las investigaciones en contra de funcionarios del estado de Sinaloa.

"Qué bueno que le hacen caso a la oposición, ciertamente deberían hacerlo más seguido" Paulina Rubio Fernández

Así lo aseveró la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al señalar que acciones como los bloqueos de cuentas bancarias de funcionarios, son un “un gran primer paso”.

Sin embargo, Paulina Rubio Fernández conminó a las autoridades a ir a fondo en el caso hasta que se deslinden las responsabilidades que correspondan, pues advirtió que congelar cuentas no es suficiente.

Paulina Rubio Fernández atribuye investigaciones en Sinaloa a la oposición

A inicios del mes de mayo, se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal congeló cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La acción, se indica, se ejecutó como parte de las investigaciones que la FGR abrió contra el mandatario y otros funcionarios tras las indagatorias iniciadas por Estados Unidos, hechos que Paulina Rubio Fernández atribuyó a la oposición.

Lo anterior debido a que la diputada federal del PAN señaló que las acciones que autoridades han concretado, son resultado de las exigencias que la oposición ha sostenido a lo largo de varios meses.

Paulina Rubio Fernández (Paulina Rubio Fernández/Facebook)

De la misma forma, Paulina Rubio Fernández se congratuló por el cerco financiero que se ha desplegado alrededor del gobernador con licencia, pues aseveró que esa y otras acciones son “un gran primer paso”.

En especial porque consideró que cualquier acción que limite el margen de operación de Rubén Rocha Moya, se trata de un golpe directo a lo que describió como “la compra de impunidad” que estaría buscando el mandatario.

Paulina Rubio Fernández exige avanzar en investigaciones en Sinaloa

Pese a que expresó su satisfacción con las acciones como los bloqueos financieros que se han desplegado contra funcionarios de Sinaloa, Paulina Rubio Fernández advirtió que es necesario ir más a fondo en el caso.

Sobre ello, la diputada federal señaló que no es suficiente con cercar en términos financieros a Rubén Rocha Moya y los otros 9 funcionarios y ex funcionarios, pues se requiere deslindar responsabilidades.

Por ese motivo, Paulina Rubio Fernández exigió a las autoridades a cargos de las investigaciones, que continúen avanzando en ella para poder determinar las culpabilidades que correspondan.