Patricio “Pato” Zambrano obtuvo una resolución favorable en el proceso que enfrenta por el presunto delito de despojo de un inmueble en Apodaca, Nuevo León, tras colaborar con la Fiscalía y acceder a un juicio abreviado.

El fiscal Javier Flores informó que su testimonio permitió la condena de tres personas involucradas, quienes cumplirán tres años y cuatro meses de prisión.

Aunque la medida representa un beneficio procesal, el exconductor y político emecista aún no ha sido absuelto ni sentenciado, pues su proceso continúa abierto.

Testimonio de Pato Zambrano logró condena de sus cómplices; el emecista logró resolución favorable

Javier Flores, fiscal de Nuevo León, informó que Pato Zambrano obtuvo una resolución favorable ya que decidió colaborar en las investigaciones y acceder a un juicio abreviado.

En una conferencia, el fiscal Javier Flores declaró que el testimonio de Pato Zambrano fue “eficaz y eficiente” para obtener la sentencia condenatoria contra tres personas involucradas en el caso de despojo:

Jorge “N”, de 66 años de edad Adriana “N”, de 42 años de edad Dominga “N”, de 68 años de edad

Fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar (Captura de pantalla)

La información señala que estas tres personas cumplirán una condena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de despojo, mientras que Pato Zambrano aún no ha sido sentenciado.

Aunque la resolución representa un beneficio procesal para Patricio Zambrano, el fiscal Javier Flores aclaró que el exconductor no ha sido absuelto ni sentenciado, ya que su proceso continúa abierto.

Pato Zambrano estaría siendo investigado por su presunta participación en el despojo de un inmueble ubicado en el fraccionamiento San Javier, en el municipio de Apodaca.

La investigación surgió tras un operativo, en el que Zambrano acudió al domicilio acompañado por integrantes de una presunta organización para ingresar a la vivienda junto a una mujer que aseguraba ser la dueña.

La persona que habitaba la casa acreditó legalmente la posesión del inmueble, por lo que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el presunto delito de despojo.