Pato Zambrano denuncia a policías de Pesquería por encañonar a su esposa en Nuevo León. Con varios videos expuestos en redes sociales, se puede ver los momentos de tensión que vivió el ex candidato.

El pasado 7 de enero, Pato Zambrano, ex candidato a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, se encontraba recorriendo uno de los municipios del área metropolitana regia, cuando tuvo un encuentro desafortunado con la policía de Pesquería, a la que señalan de apuntar con armas largas a su esposa.

El encuentro entre el ex candidato a alcalde y los policías fue captado por su equipo.

Pato Zambrano denuncia a policías de Pesquería por encañonar a su esposa en Nuevo León: “¡Encañóname a mí!”

Con un video, Pato Zambrano denuncia a policías de Pesquería por encañonar a su esposa en Nuevo León. Como lo muestra el material audiovisual disponible en redes sociales, se ve al ex candidato acercarse hacia un retén de al menos 10 patrullas que había detenido su camioneta donde viajaba su esposa.

De acuerdo con la versión mostrada en el video, los policías de Pesquería, Nuevo León, detuvieron la camioneta en la que viajaba su esposa con varias patrullas, y le apuntaron con armas largas porque presuntamente el vehículo tenía un reporte de robo.

Una vez que llegó Pato Zambrano al lugar donde detuvieron a su esposa junto con su camioneta, comenzó a gritarles a los policías “cobardes” y “¡encañóname a mí!”.

De parte de los policías, luego de explicar el motivo de su detención, una mujer policía trató de dialogar con Pato Zambrano, pero no llegaron a un acuerdo del porqué detuvieron a su camioneta y encañonaron a su esposa, ya que el ex candidato a la alcaldía de Monterrey aseguró que los elementos sí sabían que esa camioneta era de su propiedad.

Pato Zambrano denuncia a policías por encañonar a su esposa en Nuevo León: gobierno de Pesquería no se ha pronunciado al respecto

Tras el incidente donde Pato Zambrano denunció a policías por encañonar a su esposa en Nuevo León, hasta ahora el gobierno municipal de Pesquería no se ha pronunciado al respecto.

El nuevo alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, tampoco ha aclarado esta detención de la camioneta de Pato Zambrano y donde fue encañonada su esposa.

¿Quién es la esposa de Pato Zambrano qué fue encañonada por policías de Pesquería, Nuevo León?

Ninfa Margarita de León Cárdenas es la esposa de Pato Zambrano qué fue encañonada por policías de Pesquería, Nuevo León.

Ninfa de León camina por las calles con su esposo Pato Zambrano como parte de sus recorridos con su partido local Vida.

Fruto de este matrimonio, Pato Zambrano y Ninfa de León tuvieron tres hijos, ambos se casaron por el civil en el año 2007.