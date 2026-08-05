El cardenal Pietro Parolin envió un mensaje de solidaridad a los colectivos de madres buscadoras durante la misa matutina del 5 de agosto en la Basílica de Guadalupe.

“Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando, con firmeza y fe, a sus hijos desaparecidos” Pietro Parolin, Cardenal secretario de Estado de la Santa Sede

En su sermón, el secretario de Estado del Vaticano destacó la perseverancia y fe de las activistas que buscan a sus familiares desaparecidos, comparando su lucha con el amor maternal reflejado en el evangelio.

En ese sentido, Pietro Parolin pidió a los feligreses elevar oraciones por ellas y confió en que su esfuerzo será recompensado, en el marco de su misión pastoral en México.

Pietro Parolin manda mensaje a madres buscadoras durante misa en la Basílica

El cardenal Pietro Parolin inició el miércoles 5 de agosto, una misión pastoral y diplomática en México con la que se busca reforzar los lazos entre el Vaticano y la iglesia católica en el país.

Como parte de su visita, el también secretario de Estado del Vaticano ofició la misa matutina en la Basílica de Guadalupe y en su sermón, ofreció un mensaje a las madres buscadoras.

Lo anterior debido a que tras la lectura del evangelio, Pietro Parolin señaló que la presencia constante de la Virgen María, es comparable con la lucha que realizan los colectivos.

“En el evangelio de hoy vemos el claro ejemplo del amor de una madre (...) El señor recompensa la absoluta confianza que ella deposita en él, así como su determinación” Pietro Parolin, Cardenal secretario de Estado de la Santa Sede

En ese sentido, Pietro Parolin aseveró que el evangelio fue un “claro ejemplo del amor de una madre” que también se ve en las acciones que realizan las madres buscadoras en el país.

Ante ello, el cardenal del Vaticano confió que en que el trabajo de búsqueda que ejecutan las activistas por sus hijos y familiares desaparecidos, será recompensado.

🔴"Todos podemos ayudarlas con nuestra oración": durante la homilía en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Petro Parolin dedicó un mensaje a las madres buscadoras.



El secretario de Estado de la Santa Sede las describió como un ejemplo de amor y esperanza.



También llamó a orar… pic.twitter.com/btGnxSNL43 — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

Pietro Parolin pide orar por las madres buscadoras

Al seguir con su sermón en el que mandó un mensaje a las madres buscadoras, el cardenal Pietro Parolin pidió a los feligreses en la Basílica de Guadalupe, solidarizare con los colectivos.

Luego de indicar que las organizaciones de activistas han demostrado su determinación, hizo un llamado para elevar oraciones a favor de las madres buscadoras que buscan a sus seres queridos.

“Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos y todos podemos ayudarlas con nuestra oración” Pietro Parolin, Cardenal secretario de Estado de la Santa Sede

De esa manera, Pietro Parolin insistió en señalar que las acciones que realizan los colectivos y su “perseverancia y su fe”, podrán recibir la recompensa que merecen