Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, se reunieron en Palacio Nacional.

“En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum dijo que en la reunión reiteraría la invitación al Papa León XIV a México en el marco de los preparativos de viaje que tiene agendado para Sudamérica.

Pietro Parolin y la presidenta de México hablaron de la primera encíclica de León XIV sobre la Inteligencia Artificial y sus criterios éticos.

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