La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que reiterará la invitación al papa León XIV a México durante su gira por América Latina.

“Vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país” Claudia Sheinbaum

Desde la conferencia mañanera del 5 de agosto de 2026, la presidenta señaló que esta invitación busca reconocer el liderazgo humanitario del Papa León XIV.

Esto en el marco de la visita de Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano, a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Sheinbaum insiste en visita del papa León XIV a México

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que insistirá en la invitación al papa León XIV a México durante su gira por América Latina que realizará en noviembre de 2026.

Asimismo, recordó que ya ha invitado al pontífice a visitar México, a través de una carta, así como a través de una conversación que sostuvo con el papa el 12 de diciembre de 2025.

“Sí, lo hicimos por carta en su momento, después el 12 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con el papa” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, reiterará la invitación durante la visita de Pietro Parolin para que León XIV pueda visitar el país.

“Ahora que recibimos esta visita muy importante, vamos a insistir en la visita del papa a México” Claudia Sheinbaum

Papa León XIV es un referente humanitario en el mundo, asegura Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, independiente de la importancia del papa en la comunidad católica, el papa León XIV es un referente humanitario en el mundo.

“Más allá de su representación religiosa… hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo. Es un referente hoy a nivel mundial sobre este y muchos temas más humanitarios" Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó la relevancia de la encíclica “Magnifica humanitas”, publicada el 15 de mayo de 2026, donde cuestiona el uso de la Inteligencia Artificial.

Asimismo, resaltó que dicha encíclica abrió el debate sobre “quién controla estas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad”.