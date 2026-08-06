La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el papa León XIV tiene interés en visitar México, aunque la visita deberá realizarse después de las elecciones de 2027.

“Obviamente no podría venir a México en el periodo electoral por obvias razones, entonces seguimos extendiendo la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 6 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum explicó que insistió en la invitación durante su reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien confirmó que el pontífice contempla venir a México.

Sin embargo, México no será parte de la gira por América Latina del papa León XIV prevista para noviembre, debido a las elecciones 2027.

Papa León XIV visitará tres países de América Latina; México no está contemplado

Claudia Sheinbaum compartió que el secretario de Estado de El Vaticano le compartió que el papa León XIV no contempla visitar México durante su primera gira por América Latina el próximo noviembre.

De acuerdo con lo que le informaron, León XIV busca dar continuidad a las visitas del papa Francisco y acudirá a 3 países en su primera visita a América Latina:

Perú

Argentina

Uruguay

“Nos informaron que va a Perú, Argentina y Uruguay porque son tres países que no visitó el papa Francisco y ahora el papa León XIV quiere dar una continuidad” Claudia Shienbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “por obvias razones” el pontífice no puede venir México durante el periodo electoral, por lo que hasta ahora sólo visitará “esos tres países”.

Aún no hay fecha para la visita de León XIV a México: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró la invitación al papa León XIV para visitar México al secretario de Estado de El Vaticano durante su reunión en Palacio Nacional el pasado 5 de agosto.

De acuerdo con la presidenta, el representante del Estado católico, el papa sí quiere visitar México y “se estaría viendo la fecha en la que pudiera venir”.

“Tiene muchas ganas de venir a México y en todo caso lo que se estaría viendo es la fecha en la que pudiera venir pero no hay una fecha establecida todavía” Claudia Sheibaum

Sin embargo, se reiteró que no tiene contemplado realizar dicha visita en este momento y se enfocará en acudir a los tres países de América Latina que no visitó el papa Francisco.