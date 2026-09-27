El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) celebró el ejercicio de rendición de cuentas que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum con informes en cada una de las 32 entidades del país.

“El Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su dirigenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, reconoce y respalda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su ejercicio de rendición de cuentas por las 32 entidades federativas para informar directamente a la población sobre acciones y resultados del segundo piso de la Transformación” Morena

Claudia Sheinbaum recorrió los 32 estados en cuatro fines de semana como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

En la Ciudad de México (CDMX), la presidenta culminó el recorrido por el país este domingo 27 de septiembre.

Morena resalta cercanía de Claudia Sheinbaum con el pueblo

Morena, presidido actualmente por Ariadna Montiel, dijo que visitar los 32 estados del país refleja una forma de gobernar de Claudia Sheinbaum cercana al pueblo.

Además, dijo que ello es reflejo de los principios del humanismo mexicano, de recorrer el territorio y de convertir los compromisos en resultados.

“La transformación es una realidad que se vive en los hogares,” resaltó Morena en su comunicado de este domingo por la tarde.

Morena resalta defensa de Claudia Sheinbaum de la soberanía nacional

Morena resaltó los Programas de Bienestar, que dijo es una forma de que el presupuesto público llegue a todas y todos los mexicanos.

De la misma manera, resaltaron el principio de que el crecimiento económico debe traducirse en Bienestar para el pueblo.

La defensa de la soberanía nacional y el derecho de México de decidir su destino, fue otro aspecto resaltado de Claudia Sheinbaum por la dirigencia de Morena.