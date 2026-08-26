Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que las alianzas para 2027 serán decididas de manera local, pues los coordinadores conocen la realidad que vive cada entidad.

Estas declaraciones de Jorge Romero cambian la postura inicial del PAN tras su relanzamiento, pues se había planteado que el partido competiría con sus propias siglas y candidatos, sin coaliciones.

Jorge Romero afirma que PAN local decidirá alianzas para elecciones de 2027

El dirigente del PAN afirmó que las posibles alianzas rumbo a las elecciones de 2027 serán analizadas de manera conjunta con las dirigencias locales, tomando en cuenta las condiciones políticas de cada estado.

Jorge Romero afirma que PAN local decidirá alianzas para elecciones de 2027 (Yazmin Betancourt / SDPnoticias )

Jorge Romero aseveró que la realidad de una entidad no se va a imponer a la de otro localidad con kilómetros de diferencia y, mucho menos, se determinará a partir de la determinación nacional.

Aunque la decisión final de las alianzas para 2027 será confirmada por PAN nacional, Jorge Romero reiteró que se tomará la estrategía de “entender las realidades en cada estado”.

Respecto a la selección de candidatos para 2027, Ricardo Anaya detalló que estos serán designados por los ciudadanos, poniendo fin a la práctica interna de “las cuotas y los cuates”.

Aunque la alianza será decisión de PAN local, la dirigencia nacional se comprometió a ser extremadamente minuciosa al evaluar a quién le darán el aval para representar las siglas de partido.