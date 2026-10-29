Carla Humphrey señaló nuevas omisiones en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE (Instituto Nacional Electoral), además de retrasos en distintos asuntos.

“Todo dependía de si ella (Guadalupe Taddei) estaba de acuerdo o no, si bloqueaba la información, si le interesaba, si no le interesaba”. Carla Humphrey, consejera del INE

La consejera del INE había señalado anteriormente falta de información de la expresidenta Guadalupe Taddei, sin embargo, añadió que el bloqueo se extendía a los asuntos llevados al Consejo General.

Además, insistió en que el Congreso realice una reforma constitucional para revocar el maxipoder de Guadalupe Taddei, ya que acusa, influyó en el trabajo del INE y las irregularidades.

Carla Humphrey critica desempeño de Guadalupe Taddei como presidenta del INE

Aunado a las irregularidades de Guadalupe Taddei al frente del INE, Carla Humphrey denunció omisiones en cuanto a la resolución de asuntos ante el Consejo General.

Fue en entrevista con Mario Campos para MVS Noticias que Carla Humphrey señaló que hasta el día de ayer con el nombramiento de Blanca Cruz se inició una nueva etapa para el INE.

Carla Humphrey explicó que Guadalupe Taddei rezagó diversos trabajos tanto en el Consejo como en comisiones, así como dictámenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y mencionó nuevamente las irregularidades que había notado durante la gestión de Guadalupe Taddei, como la contratación para la producción de chalecos en una fábrica sin oficinas.

Así como cuestionamientos con la credencial de elector y la licitación de la empresa, ya que no entregó a tiempo y los plazos presentaban hasta mes y medio de retraso.

Por lo que reiteró el llamado a que se realice una reforma constitucional para renovar la colegialidad, ya que bajo la gestión de Guadalupe Taddei el INE perdió su facultad de vigilancia.

Carla Humphrey denuncia golpeteo de Guadalupe Taddei para consejeros que no coincidían

La consejera añadió que los consejeros también dependían si favorecían a Guadalupe Taddei o no, ya que Carla Humphrey asegura, no era posible cuestionarla.

Carla Humphrey denuncia golpeteo de Guadalupe Taddei para consejeros que no coincidían (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Carla Humphrey acusa que si los consejeros no estaban de acuerdo con Guadalupe Taddei, trascendía algún tema con información deficiente pero con ánimo de golpear a dicha persona.

Por eso, ante el nuevo nombramiento, ya hay un cambio con respeto a la colegialidad y se busca marcar un antes y un después para el INE en cuanto al actuar del instituto.