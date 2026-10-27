Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, condenó los tres meses de silencio que hubo en la Cámara Baja sobre las investigaciones que se realizan al INE.

Lo anterior, luego de que el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, revelara que desde hace “dos o tres meses” tuvo conocimiento de las revisiones al INE por presuntas irregularidades.

PAN cuestiona el silencio sobre las investigaciones al INE

Ante medios de comunicación, Elías Lixa acusó una grave omisión en la Cámara de Diputados, debido a que Monreal no informó a las distintas fuerzas parlamentarias de las investigaciones al INE.

El PAN señaló que resulta injustificable que no se haya enterado formalmente a las comisiones legislativas pertinentes ni a las coordinaciones de partido lo ocurrido en el INE, antes de hacerse pública la información.

INE (Rogelio Morales Ponce)

En este sentido, Elías Lixa criticó duramente que la fiscalización interna actuara únicamente cuando los hechos se hicieron públicos.

Además, advirtieron que no descartan iniciar un juicio político o promover otras acciones legales según se deslinden las responsabilidades por las irregularidades con contratistas en el INE.

PAN condena tres meses de silencio sobre las investigaciones al INE

Con el propósito de transparentar el manejo institucional, Elías Lixa advirtió que presentarán el martes 27 de octubre un solicitud para que Hugo Cervante, titular del Órgano Interno de Control del INE, comparezca en la Cámara de Diputados.

Puntualmente, solicitarán que acuda ante las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia, así como ante la Jucopo.

La intención central es que el titular del órgano de control rinda cuentas detalladas sobre las medidas aplicadas y el rumbo de las investigaciones que desde hace meses se llevan a cabo en el INE.

Finalmente, el PAN enfatizó que exigirá cero impunidad y la aplicación rigurosa de las sanciones conforme a derecho a quienes resulten responsables por este caso.