El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, descartó que su partido establezca una alianza con el Partido Revolucionario Institucional para las próximas elecciones en Nuevo León.

Durante una entrevista en un noticiero, el líder panista respondió a la pregunta sobre si el PAN buscaría una coalición con el PRI en la entidad, a lo que respondió de manera tajante que no contemplan esa opción.

Jorge Romero descarta alianza del PAN con el PRI en Nuevo León

El dirigente nacional del PAN explicó que su partido busca regresar a sus orígenes y fortalecer su identidad política, por lo que considera que competir sin alianza con el PRI puede ser la mejor estrategia electoral.

Romero señaló que dentro de la oposición existen posturas distintas sobre las coaliciones.

No, no, no. Porque además estamos muy convencidos de que es el momento. Muchos lo leen como torpeza electoral; A ver, nosotros estamos convencidos de que toda la oposición tiene que ir hasta por el último voto opositor en este país. Hay muchas personas a las que una alianza les gusta y hay muchas personas a las que no. Jorge Romero, Dirigente Nacional del PAN.

A pesar de descartar una coalición con el PRI, Jorge Romero dejó abierta la posibilidad de una colaboración política con Movimiento Ciudadano, al señalar que existe una buena relación entre ambos partidos a nivel nacional.

Asimismo, afirmó que, desde su perspectiva, la oposición no debería competir entre sí, ya que esto podría debilitar sus posibilidades frente a otras fuerzas políticas.

Nosotros con MC tenemos una muy buena relación. No vamos nosotros a competir entre opositores; se me hace eso sí lo más torpe del universo. Jorge Romero, Dirigente Nacional del PAN.

Con estas declaraciones, el dirigente del PAN dejó abierta la posibilidad de acuerdos políticos con Movimiento Ciudadano, aunque descartó una alianza con el PRI en el escenario electoral de Nuevo León.