La presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezó una reunión con las madres y padres de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la que se presentaron los avances más recientes de las investigaciones y las acciones encaminadas a esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.

Durante la reunión se informaron las cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes, incluidas las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación.

Estos trabajos han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Madres y padres de estudiantes exponen sus planteamientos

Las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa expusieron sus planteamientos sobre la información presentada, así como sobre las actividades previstas con motivo del 12.º aniversario de la desaparición de los jóvenes.

Ante las familias, las autoridades reconocieron que Ayotzinapa representa una herida abierta para ellas y para el pueblo de México, por este motivo se informó que antes de la movilización prevista para el 26 de septiembre, se presentará a las familias un informe con los avances y resultados más recientes de las investigaciones.

Se planteó que agotarán todas las líneas de investigación, se fortalecerán las tareas de búsqueda, se agilizará el análisis de la información y se intensificarán las gestiones ante gobiernos extranjeros para concretar las extradiciones pendientes, entre ellas la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala en 2014.

Gobierno de méxico mantendrá comunicación directa y transparente con las familias

Asimismo, el Gobierno Federal refrendó su compromiso para combatir la impunidad y continuar trabajando con determinación, sensibilidad y responsabilidad, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que el Gobierno de México mantendrá una comunicación directa, permanente y transparente con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, una causa que apuntaron, es una prioridad de Estado y se sostendrán las acciones necesarias para conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar justicia a las familias.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán; integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la representante adjunta de ONU-DH en México, Maia Campbell, así como representantes de las organizaciones Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.