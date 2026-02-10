La audiencia de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, líder de "Los Chapitos“, fue pospuesta otra vez y quedó programada para el 27 de julio de 2026 ante una corte federal de Chicago, Illinois.

En un principio, se tenía previsto que el hijo de “El Chapo” Guzmán compareciera el 10 de julio ante la juez Sharon Johnson Coleman, no obstante, la audiencia de Ovidio Guzmán fue reprogramada para 17 días después.

Audiencia del 27 de julio revisará posible reducción de condena de Ovidio Guzmán

En la nueva audiencia del 27 de julio, la fiscalía estadounidense revisará la posibilidad de reducir la condena de Ovidio Guzmán, la cual asciende a múltiples cadenas perpetuas.

En ese contexto, el narcotraficante mexicano podría alcanzar una pena mucho menor debido a su declaración de culpabilidad y cooperación con la justicia estadounidense.

“Hay un acuerdo de cooperación, de asistencia para cooperación o testimonio (…) si el acusado continua con una asistencia sustancial, el gobierno está preparado para solicitar una disminución con base en una moción 5k” Acuerdo de Ovidio en Estados Unidos

En el 2025, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado, además de acceder a dar información que sirviera a las investigaciones.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Washington no esté conforme con la información brindada por Ovidio Guzmán y le niegue cualquier trato para reducir su condena.

“Si el gobierno determina que el acusado ha seguido proveyendo una cooperación completa y verdadera, como se requiere en este acuerdo, entonces el gobierno deberá solicitar a la corte una disminución de la sentencia mínima mandatoria”, detalla el acuerdo.