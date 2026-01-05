Se aplaza audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos hasta julio del 2026 y ya no se llevará a cabo el próximo 9 de enero.

La audiencia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue aplazada por seis meses.

La audiencia de Ovidio Guzmán López fue pospuesta por una corte federal de Estados Unidos

De acuerdo con un documento oficial del Tribunal de Distrito del Norte de Illinois la audiencia que originalmente estaba programada para el 9 de enero fue reprogramada para julio.

La jueza Sharon Johnson Coleman ordenó que la audiencia se lleve a cabo el 10 de julio de 2026 a las 10:30 horas hora local, en la División Este del Distrito Norte de Illinois.

Ovidio Guzmán: se aplaza audiencia de sentencia hasta julio (@AngelenHD / X )

El cambio ocurre luego de que Ovidio Guzmán se declaró culpable el 11 de julio de 2025 como parte de un acuerdo con la fiscalía.

El convenio contempla que Ovidio Guzmán proporcione información relacionada con otros integrantes del cártel, rutas de tráfico y operaciones financieras, lo que podría debilitar la estructura criminal.

A cambio, la fiscalía podría recomendar una reducción de sentencia y Ovidio Guzmán podría evitar una condena de cadena perpetua.

Las autoridades no han detallado los motivos específicos del aplazamiento, pero se trata de una audiencia clave en el proceso rumbo a la sentencia de Ovidio Guzmán.

Se presume que respondió a una intención para dar más tiempo a las autoridades estadounidenses para evaluar la información proporcionada por el acusado como parte de su acuerdo.

¿Cuál es la situación legal de Ovidio Guzmán en Estados Unidos?

Ovidio Guzmán enfrenta cargos federales en Estados Unidos por:

Conspiración para distribuir drogas Participación en una empresa criminal continua Delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes, particularmente fentanilo

Las acusaciones forman parte de un expediente abierto desde 2009, donde se documentó su presunto papel como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”.

Ovidio Guzmán ganó notoriedad internacional tras el operativo fallido de su captura en octubre de 2019, conocido como el Culiacanazo.

En enero del 2023, fue detenido de manera definitiva y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

El 11 de julio de 2025, Guzmán López aceptó su responsabilidad en cuatro cargos federales, entre ellos:

Empresa criminal continua

Conspiración para el tráfico de drogas

Conspiración para el lavado de dinero

Posesión ilegal de armas de fuego

La audiencia del 10 de julio servirá para que la jueza reciba un informe actualizado sobre el estatus del acuerdo y se definan los pasos a seguir del proceso judicial.