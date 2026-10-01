La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) puso en marcha la alerta naranja para cinco alcaldías de la CDMX debido a las fuertes lluvias que se esperan.

Por medio de un mensaje que compartió en redes, la dependencia capitalina destacó que en las siguientes alcaldías se registraron fuertes lluvias y posible caída de granizo:

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Xochimilco

De la misma forma, resaltó que las condiciones climáticas adversas para dichas demarcaciones se esperan desde las 17:30 horas y hasta pasadas las 22:00.

Por lo anterior, el organismo emitió una serie de recomendaciones a los habitantes y personas que transiten en las cinco alcaldías en cuestión, para disminuir los riesgos.

⚠️🌧 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 30/09/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y… pic.twitter.com/dBtH8DETzU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

Nota en desarrollo. En breve más información...