La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) puso en marcha la alerta naranja para cinco alcaldías de la CDMX debido a las fuertes lluvias que se esperan.

Por medio de un mensaje que compartió en redes, la dependencia capitalina destacó que en las siguientes alcaldías se registraron fuertes lluvias y posible caída de granizo:

  • Gustavo A. Madero 
  • Iztapalapa 
  • Milpa Alta
  • Venustiano Carranza 
  • Xochimilco

De la misma forma, resaltó que las condiciones climáticas adversas para dichas demarcaciones se esperan desde las 17:30 horas y hasta pasadas las 22:00.

Por lo anterior, el organismo emitió una serie de recomendaciones a los habitantes y personas que transiten en las cinco alcaldías en cuestión, para disminuir los riesgos.

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