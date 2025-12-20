¿Estás planeando ir al mar en este periodo vacacional? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(Cofepris) detalló que el 98% de las playas son óptimas para los turistas.

Sin embargo, la Cofepris pidió evitar seis playas de México durante estas vacaciones, pues no tendrían las condiciones adecuadas para los turistas y aquí te decimos cuáles son.

Cofepris alerta por 6 playas no aptas en vacaciones de invierno (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Las 6 playas no aptas para turistas en estás vacaciones, según Cofepris

Con miras al periodo vacacional de invierno, Cofepris y Semarnat informaron sobre la calidad del agua en las playas de México y el reporte incluye a las 289 en 17 estados costeros del país.

La Cofepris celebró la disminución de la contaminación del agua en las costas del país y señaló cuáles son las seis playas no aptas para turistas:

Playa de Tijuana, en Baja California Playa Mismaloya, en Jalisco Playa El Veneno, en Sonora Playa San Francisco, en Sonora Playa Barra del Tordo, en Tamaulipas Playa José Martí, en Veracruz

De acuerdo con la información, la Cofepris y la Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) coordinan acciones para implementar medidas de saneamiento en las playas no aptas.

Cabe mencionar que el estatus de las playas pueden cambiar por lo que Cofepris recomienda utilizar la app Playas MX para recibir información actualizada en tiempo real sobre las condiciones de salubridad.