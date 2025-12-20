¿Estás planeando ir al mar en este periodo vacacional? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(Cofepris) detalló que el 98% de las playas son óptimas para los turistas.
Sin embargo, la Cofepris pidió evitar seis playas de México durante estas vacaciones, pues no tendrían las condiciones adecuadas para los turistas y aquí te decimos cuáles son.
Las 6 playas no aptas para turistas en estás vacaciones, según Cofepris
Con miras al periodo vacacional de invierno, Cofepris y Semarnat informaron sobre la calidad del agua en las playas de México y el reporte incluye a las 289 en 17 estados costeros del país.
La Cofepris celebró la disminución de la contaminación del agua en las costas del país y señaló cuáles son las seis playas no aptas para turistas:
- Playa de Tijuana, en Baja California
- Playa Mismaloya, en Jalisco
- Playa El Veneno, en Sonora
- Playa San Francisco, en Sonora
- Playa Barra del Tordo, en Tamaulipas
- Playa José Martí, en Veracruz
De acuerdo con la información, la Cofepris y la Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) coordinan acciones para implementar medidas de saneamiento en las playas no aptas.
Cabe mencionar que el estatus de las playas pueden cambiar por lo que Cofepris recomienda utilizar la app Playas MX para recibir información actualizada en tiempo real sobre las condiciones de salubridad.