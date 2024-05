¿Omar García Harfuch se ve en gabinete de Claudia Sheinbaum? Así respondió el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre encargarse de temas de seguridad nacional.

En entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta, el ahora candidato al Senado de la República por la coalición de Morena, PT y PVEM en las elecciones 2024, dijo que sigue siendo parte del equipo de la candidata presidencial.

En entrevista con Juan Becerra Acosta para Radio Fórmula este sábado 25 de mayo de 2024, Omar García Harfuch fue cuestionado si se veía dentro del gabinete de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Y es que el periodista indicó que un especialista con sus características como candidato en el Senado de la República, que se encargue de atender desde el Poder Legislativo problemas de seguridad y la pacificación del país, es algo que no se ha visto antes.

En ese sentido, Juan Becerra Acosta expresó que hay muchos mexicanos a los que les gustaría ver a Omar García Harfuch en el gabinete de Claudia Sheinbaum para encargarse de temas de seguridad nacional.

Sobre si hay alguna posibilidad en la que Omar García Harfuch pueda estar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, el candidato al Senado respondió que es un tema que no lo han platicado.

Aunque fue parte del gabinete de la presidenciable cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante cuatro años, y sigue siendo parte de su equipo, Omar García Harfuch aseguró que le “gustaría mucho” continuar siendo parte de este.

No obstante, sobre si Omar García Harfuch se ve en el gabinete de Claudia Sheinbaum, respondió que no le gustaría llegar al Senado “y no hacer nada”.

Esto porque tiene iniciativas muy concretas que se presentarán cuando llegue el momento.

No lo hemos platicado con ella. (…) A mí me gustaría mucho continuar siendo parte de su equipo, pero tampoco me gustaría llegar al Senado y no hacer nada. Entonces tenemos iniciativas muy concretas que en su momento vamos a presentar como el Sistema Nacional de Inteligencia, que ya hay muchas bases de eso. Omar García Harfuch