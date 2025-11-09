A través de su cuenta de X, Olimpia Coral comparte que le propuso a Emmanuel Macron eliminar sesgos de género en algoritmos de redes sociales.

Olimpia Coral habla con Emmanuel Macron sobre eliminar sesgos de género en algoritmos de redes sociales

Como cierre de su visita a México, Emmanuel Macron dialogó con diversas activistas mexicanas acerca de la lucha de las mujeres contra la violencia digital.

Entre las mujeres que tuvieron la oportunidad de dialogar con Emmanuel Macron, se encuentra Olimpia Coral, quien le propuso eliminar sesgos de género en algoritmos de redes sociales.

A través de su cuenta de X, Olimpia Coral -impulsora de la Ley Olimpia- compartió que pudo hablar con Emmanuel Macron sobre la lucha de las mujeres ante la violencia digital.

Al compartir una fotografía con el presidente de Francia, Olimpia Coral destacó que Emmanuel Macron coincidió con que se debe de “abolir el algoritmo patriarcal”.

Olimpia Coral fue reconocida con el Premio Franco-Aleman de Derechos Humanos Gilberto Bosques 2025.

Esto por su lucha contra la violencia digital y es que su trabajo ha servido de ejemplo en muchos otros países.

Olimpia Coral ha sido clara en el trabajo que deben de realizar las autoridades para evitar la revictimización.

Olga Sánchez Cordero presume su encuentro con Emmanuel Macron

Olga Sánchez Cordero también compartió dos imágenes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En su mensaje, Olga Sánchez Cordero compartió que tuvo la oportunidad de hablar con Emmanuel Macron sobre la lucha de las mujeres y su experiencia contra la violencia.

Olga Sánchez Cordero aprovecho la oportunidad para agradecerle a Emmanuel Macron por haberlas escuchado.

Durante su cena en el Colegio San Ildefonso, Emmanuel Macron también tuvo la oportunidad de conversar con 20 personas invitadas de distintos ámbitos.