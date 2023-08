Ante las polémicas alrededor de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Educación, Antares Vázquez, aseguró que los detractores no han entendido el nuevo modelo educativo.

Los nuevos libros de texto gratuito fueron aprobados por Max Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, quien los ha defendido con comentarios polémicos.

Sin embargo, las críticas hacia el contenido de éstos no han cesado e incluso la astrónoma Julieta Fierro Gossman ha pedido revisar los libros al presidente porque “no se entienden”.

De acuerdo con la senadora por Morena, Antares Vázquez las polémicas alrededor de los libros de texto SEP no son nuevas.

Sin embargo, aclaró que las recientes críticas son porque los detractores de los libros no entienden el nuevo modelo educativo que viene con la Nueva Escuela Mexicana.

Asimismo, aseguró en entrevista para Así las cosas que la SEP sí realizó el proceso pertinente para la elaboración del nuevo material educativo como son las consultas a padres, madres, docentes y especialistas.

Asimismo recordó que en mayo de 2022 se presentó el nuevo modelo educativo frente a todos los secretarios de educación estatales.

Este nuevo modelo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de agosto de 2022, sin embargo, aclaró que esta publicación se publicó sólo aplicable al primer año de preescolar, primaria y secundaria.

Cabe señalar que los nuevos libros de texto SEP que se están distribuyendo incluyen todos los grados académicos de primaria y secundaria.

Por otra parte, Antares Vázquez aseguró que este modelo de la Nuevos Escuela Mexicana quita los grados de estudio y en su lugar, se conformaron campos formativos.

Asimismo, aclaró que este nuevo modelo educativo requirió de otros libros de texto SEP pues los contenidos se ven de manera integrada a través de un proyecto.

En este sentido, criticó que se esté hablando de que no hay libros de matemáticas y español, cuando no están entendiendo el nuevo modelo educativo.

Antares Vázquez resaltó que con el modelo educativo que se iniciará en el ciclo escolar 2023-2024, los libros ya no son la base de la enseñanza sino de apoyo, por lo que no se requiere de libros por materia.

También resaltó que los nuevos libros de texto SEP tendrán versiones para padres y madres de familia y el del docente para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

“Ellos pueden tener su opinión, están muy clavados en que si son 13 páginas de matemáticas y no sé qué, es que no han entendido el modelo educativo, el modelo educativo ya no es por materias, ya no van a encontrar el contenido educativo separado…son libros que son de apoyo, no son la base completa de la enseñanza”

Antares Vázquez