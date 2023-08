¿Quién es Julieta Fierro Gossman? A través de sus redes sociales, la astrónoma pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), revisar los libros de texto de la SEP porque “no se entienden”.

Ante una solicitud de amparo en la SCJN para prohibir la impresión de los libros de texto, la SEP informó el 1 de agosto de 2023 que “ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales”.

Sin embargo, la oposición política consideró que los libros de la SEP son “basura ideológica” y pidió la comparecencia de la titular de la dependencia, Leticia Anaya, por los “errores y omisiones” en la publicaciones.

Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos de la SEP, respondió en redes sociales por las reacciones que generaron los libros de la SEP:

“Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”

Marx Arriaga