El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la inclusión de Lucio Cabañas, fundador de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA) en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es apología a la violencia.

Desde la conferencia mañanera del 25 de julio, AMLO aseguró que a los conservadores nunca les ha gustado la existencia de los libros de texto gratuitos.

Sin embargo, aseguró que éstos deben de entender que “un cambio” que es verdadero tiene la obligación de “aplicar una política distinta, y esto incluye la educación.

De acuerdo con el presidente AMLO, el contenido de los nuevos libros de texto de la SEP tienen que ser tomados de acuerdo con el contexto de éstos.

A pregunta expresa sobre la incorporación de Lucio Cabañas en los contenidos educativos, donde se habla de emboscadas contra el Ejército, poner “en jaque” a las autoridades estatales y militares, el presidente aseguró que el contenido no es para hacer apología de la violencia.

El cuestionamiento se fundamenta en que se habla de hechos violentos propiciados por Lucio Cabañas, quien fue estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además de:

Sin embargo, AMLO reiteró que la gente votó por un “cambio verdadero”, por lo que su gobierno ha hecho cambios en la política social del país y que ha recibido tanto apoyo que incluso tiene mayor aprobación que en 2018, cuando ganó la presidencia.

Por otra parte, AMLO aseveró que los conservadores siempre han estado en contra de la existencia de los libros de texto gratuito.

Asimismo, dijo que buscan cualquier cosa para asegurar que los nuevos libros de texto de la SEP están mal y para ello, toman fragmentos de párrafos o capítulos de un libro determinado y desacreditar todos los libros para educación primaria.

De acuerdo con el presidente, los conservadores, sobre todo los militantes del PAN están en contra de los libros de texto de la SEP desde el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando estos se crearon.

“Lo que ya sabemos es que no les gustan los contenidos a los conservadores, eso ya lo sabemos. No desde ahora, fíjense que lo sabemos cuando menos desde hace, si n o me equivoco, 70 años, cuando el presidente López Mateos…desde entonces la derecha no quiere los libros de texto. Entonces ya lo sabíamos”

AMLO