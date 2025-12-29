MVS reveló que terminará su relación profesional con Manuel López San Martín, pues tras una evaluación de resultados, iniciará una nueva etapa enfocada en otros formatos.

¿Por qué Manuel López San Martín ya no estará en MVS?

A través de un comunicado, MVS reveló que terminará su relación laboral con Manuel López San Martín y comenzará una “nueva programación vespertina” a partir del lunes 5 de enero.

De acuerdo con lo revelado en su comunicado, MVS asegura que esto forma parte “de un proceso de evolución y fortalecimiento de contenidos, derivado de una evaluación integral de resultados.”

Asimismo dieron a conocer que esta nueva transición por la que pasará MVS sin Manuel López San Martín, es parte de una nueva etapa orientada a ofrecer información del ámbito empresarial y de negocios; también aseguraron que tendrán un nuevo perfil “informativo ágil y dinámico” que responde a las necesidades de su audiencia.

Por lo que los usuarios en redes sociales han revelado que la razón detrás de esta “reestructuración” de MVS sin Manuel López San Martín, se habría debido a los bajos ratings que tendría su programa en la cadena de radio.

En su comunicado, MVS agradeció a Manuel López San Martín por la colaboración que tuvo con la empresa durante todos estos años:

“MVS Radio, agradece a Manuel López San Martín su valiosa colaboración durante este periodo y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales.” MVS Radio