Al señalar que las están “amenazando”, la líder activista del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunció intimidaciones por el hallazgo del crematorio en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Nos están amenazando, están amedrentando, están queriendo hacer todo con tal de que ya no sigamos la búsqueda en esos lugares y no sigamos visibilizando la realidad que está pasando” Ceci Flores

Así lo acusó la activista por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, en el que refirió que acusó que las amenazas que han recibido buscan evitar que sigan en sus trabajos de búsqueda.

Además, Ceci Flores reprochó la postura que han tomado las autoridades, pues criticó que nieguen que el predio en Lagos de Moreno, Jalisco, se trate de un crematorio clandestino como han denunciado.

Ceci Flores acusa amenazas e intimidaciones tras hallazgo en Lagos de Moreno

El domingo 17 de mayo de 2026, integrantes de los colectivos de Madres Buscadoras de Jalisco y Sonora, reportaron el hallazgo de un crematorio clandestino en un predio de Lagos de Moreno.

De acuerdo con las activistas, en el sitio ubicado en la comunidad Plan de los Rodríguez, fueron localizadas bolsas con restos humanos y osamentas calcinadas, ante lo cual autoridades estatales atrajeron los hechos.

Sin embargo, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunció que tras el hallazgo del predio, las activistas han recibido amenazas.

“Yo he estado recibiendo amenazas, tipo amedrentaciones, para que no vayamos a la búsqueda que tenemos programada para este fin de semana” Ceci Flores

En un video que compartió en sus redes sociales, Ceci Flores advirtió que ella y sus compañeras han sido amedrentadas con la intención de que dejen de buscar y cancelen las labores programadas para el fin de semana.

Ante ello, la activista confirmó que ella no acudirá a la búsqueda, a pesar de lo cual sentenció que eso no significa de ninguna manera que las labores de localización vayan a ser canceladas.

En especial porque, resaltó, “hay madres que necesitan estar buscando sus desaparecidos en Lagos de Moreno, pues “tienen la certeza que ahí pueden estar sus familiares”.

Yo sé cómo palpita el corazón de una madre que tiene un hijo desaparecido, por eso, a pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de la autoridad, en este caso de Jalisco, para minimizar nuestro hallazgo en Lagos de Moreno, nos mantenemos firmes apoyando a las víctimas.

No hay… pic.twitter.com/5l98S8aY7l — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 22, 2026

Ceci Flores lamenta postura de autoridades ante hallazgo en Lagos de Moreno

Al denunciar amenazas ante el hallazgo del crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco, Ceci Flores también lamentó y criticó la postura que han asumido las autoridades.

Señaló que buscan desmentir los hechos y rechaza que el predio haya sido usado como un crematorio clandestino, pese a los elementos localizados.

“Ahora las autoridades quieren desmentir que no es un crematorio, que no había personas reclutadas. Y una forma de hacerlo es empezar a amenazar y amedrentar a las madres” Ceci Flores

En el mismo sentido, la activista recriminó que las autoridades también nieguen que el sitio haya sido utilizado por grupos del crimen organizado para reclutar personas.