Ceci Flores compara crematorio hallado en Lagos de Moreno con Rancho Izaguirre

La líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, señaló que el crematorio hallado en Lagos de Moreno, Jalisco, es similar a lo ocurrido en el Rancho Izaguirre.

“En Lagos de Moreno encontramos otro campo de exterminio similar al rancho Izaguirre” Ceci Flores

Así lo sentenció la activista por medio de una publicación en la que señaló que el hallazgo del crematorio con restos óseos calcinados, se trata de nuevo “campo de exterminio” en Jalisco.

Cabe destacar que en el crematorio que fue encontrado en Lagos de Moreno, las madres buscadoras localizaron diversos elementos de prueba, como al menos 60 bolsas con restos humanos.

Crematorio en Lagos de Moreno es similar al Rancho Izaguirre, afirma Ceci Flores

Madres Buscadoras de Jalisco y Sonora localizaron el 18 de mayo un predio en la localidad Plan de los Rodríguez, en el que advirtieron que se detectó humo y olor a “carne quemada”.

Ante ello, las activistas tomaron la decisión de entrar al inmueble y tras realizar una búsqueda, descubrieron restos humanos al interior de decenas de bolsas, así como osamentas calcinadas.

Al pronunciarse sobre el hallazgo, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, advirtió que por los elementos que se encontraron se puede hablar de un caso similar al Rancho Izaguirre.

En su mensaje, Ceci Flores sentenció que por las características del hallazgo que se asemejan a las del Rancho Izaguirre, el sitio se trata de un auténtico “campo de exterminio”.

Por eso, la activista señaló que es muy posible que “decenas de hijos” hayan llegado al lugar tras ser reclutados y terminaron “hechos cenizas” dentro de hornos artesanales.

Ceci Flores lamenta caso del crematorio hallado en Lagos de Moreno

Al asegurar que el crematorio hallado en Lagos de Moreno es muy similar al “campo de exterminio” del Rancho Izaguirre, Ceci Flores lamentó que se haya replicado un hecho de esa magnitud.

En su publicación, Ceci Flores sentenció que los elementos encontrados apuntan a que, como en el Rancho Izaguirre, en el crematorio decenas de víctimas habrían sido quemadas para “exterminar su identidad“.

En ese sentido, la activista refirió que la intención de los criminales también fue borrar “su nombre, su historia y su paso” en el sitio donde, aseveró, se “respira la muerte”.

Finalmente, reiteró su pesar por los hechos, debido a que cuestionó por “¿cuántos ranchos como este nos faltan por encontrar?" y “¿Cuántos hijos terminaron aquí?"