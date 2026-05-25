A horas de darse a conocer la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) reacciona.

Durante una conferencia de prensa organizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en defensa de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, inevitablemente se tocó el tema del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero -de 47 años de edad- dejó claro que no le interesa lo que haga el popular político también conocido como “Andy”.

“El pasado, el durante y el futuro de este personaje, antes que nada, nos da igual, es la idea central que queremos trasmitir” Jorge Romero. Dirigente nacional del PAN

Así como indicó que Andrés Manuel López Beltrán, de 40 años de edad, no representa competencia en las elecciones del 2027.

Ejemplificó con la pasadas elecciones que la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD), ganó en Durango.

“Nos da absolutamente igual un personaje que los mismos, que hace dos años, lo encumbraban como el futuro, como el heredero, como la inercia sanguínea divina que, entre otras cosas, nos iba a poner en Durango una paliza, la paliza que nos puso... Nosotros ganando y esos yendo hasta el cuarto lugar” Jorge Romero. Dirigente nacional del PAN

PAN reacciona a renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a Morena (Captura de video)

De acuerdo con el legislador, el movimiento del morenista es una muestra del derrumbe y de la desesperación del partido.

“Es una muestra más del derrumbe de esa cosa, de ese castillo vacío llamado Morena” orge Romero. Dirigente nacional del PAN

Andrés Manuel López Beltrán renuncia a Morena

Este 25 de mayo, Andrés Manuel López Beltrán hizo pública su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

Su decisión atiende al llamado de Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, quien pidió a los funcionarios dejar sus puestos siempre y cuando desearán buscar una candidatura en las elecciones 2027.

El hijo de AMLO buscará contender como Diputado Federal por el VI Distrito de Tabasco en las elecciones 2027.

Busca representar al VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, el cual abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.