La ministra presidenta Norma Piña dio un contundente mensaje al despedirse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hoy tuvo su última sesión antes de que entre en vigor la reforma del Poder Judicial.

Hoy martes 19 de agosto se realizó la última sesión de la SCJN, que concluyó alrededor de las 2:00 de la tarde, dando paso a la institución de los nuevos miembros de la Corte elegidos el 1 de junio.

Antes de concluir con esta última sesión, Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, dijo que se cierra un ciclo fundamental de la vida pública de México y emitió un contundente mensaje; esto fue lo que dijo.

Norma Piña se despide de la SCJN con contundente mensaje; esto fue lo que dijo

Norma Piña se despidió de la SCJN diciendo que se termina un importante ciclo en México que inició hace poco más de 30 años y dio un contundente mensaje sobre el desempeño de la Corte durante este tiempo.

La ministra presidenta Norma Piña aseguró que la SCJN recorrió un largo camino para construir su legitimidad, pero que su desempeño a través de los años será juzgado por la sociedad y la historia.

“La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad, no me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma la que juzgarán a quienes hemos juzgado”. Norma Piña, ministra presidente

Norma Piña se despidió de la SCJN; esto pasará tras la última sesión

Este martes 19 de agosto se celebró la última sesión de la SCJN antes de su extinción, pues la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, dicta la eliminación de las dos salas ya que las decisiones se tomarán en pleno.

A partir del 1 de septiembre de 2025, la SCJN estará conformada por: