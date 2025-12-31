Ante el caso viral de Dashia, la Secretaría de las Mujeres ha emitido una respuesta en donde revela que “no somos una instancia judicial y no emite sanciones”.

“La Secretaría de las Mujeres no es una instancia judicial, no emite sanciones, ni es un espacio para iniciar una denuncia y/o desahogar pruebas. Las mujeres que solicitan nuestro acompañamiento cuentan con nuestro respaldo institucional, opinión jurídica y ponemos a su disposición nuestras facultades para mantener un diálogo permanente con otras autoridades.” Secretaría de las Mujeres

¿Qué pasó en el caso de Dashia y por qué la Secretaría de Mujeres se pronunció así?

En medios y redes se viralizó el caso de Dashia Rocío “N”, quien fue vinculada a proceso a sus 19 años de edad tras denunciar abuso de su padre; sin embargo, él la acusó de extorsionarlo y presentó una denuncia formal ante la la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México.

“Al revisar la carpeta de investigación del caso de Dashia, joven de 19 años que denunció a su padre por delitos sexuales y que fue acusada y detenida por extorsión, sin pruebas ni un debido proceso, con prisión preventiva como medida cautelar, detectamos diversas irregularidades y una falta de elementos probatorios contundentes.” Secretaria de Mujeres

De acuerdo con lo que se sabe, Dashia Rocío acuso a su padre biológico por abuso sexual en su contra mientras estaba bajo su cuidado, lo cual ocurrió luego de él la reconociera como su hija que después de 19 años ante el Registro Civil.

De acuerdo con Ramsés Rodríguez, padre de Dashia Rocío, ella abandonó voluntariamente su casa ubicada en Atizapán de Zaragoza y, posteriormente la capturaron por el delito de extorsión.

La familia de Dashia aseguró que se le fabricó el delito tras denunciar a su padre, y tras viralizarse el caso, la Secretaria de las Mujeres intervino en su defensa.

“Sobre la acusación de abuso sexual hacia el padre, con mucha claridad lo decimos: no es en los medios de comunicación o plataformas digitales donde se litiga una supuesta defensa o acusación, es con un debido proceso, y serán las autoridades correspondientes quienes revisaran los expedientes y emitan un juicio. Reiteramos que nuestra labor es la defensa integral de las mujeres y rechazamos cualquier señalamiento sobre conductas ajenas a nuestras atribuciones legales; nuestra intervención es y será siempre en favor de los derechos y la justicia para las mujeres.” Secretaría de Mujeres

Según se reveló, ella habría extorsionado a un comerciante del municipio de Tlalnepantla, en la colonia San Rafael junto con otros dos hombres presentándose como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para exigirle una cuota mensual y dejarlo trabajar; esto ocurrió a finales de septiembre.

Por lo que el comerciante cedió ante el temor y depositó la cantidad en la cuenta bancaria que estaba a nombre de Dashia, siendo este el motivo por el cual la Fiscalía la vinculó a proceso por extorsión y aplicó la medida de prisión cautelar preventiva de tres meses del cierre de investigación.