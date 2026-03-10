Dashia Rocío, la joven que fue acusada de extorsión en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de México, fue absuelta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Luego de tres meses en los que Dashia Rocío fue detenida e incluso pasó semanas en el Reclusorio de Barrientos, la FGJEM determinó su inocencia ante las acusaciones.

Dashia Rocío es inocente: Fiscalía del Edomex la absuelve

En diciembre de 2025, la joven Dashia Rocío fue detenida acusada de extorsión miembro del CJNG, pero ella aseguraba todo fue artimaña de su padre tras la acusación que hizo sobre abuso sexual.

Luego de que Dashia Rocío obtuvo libertad condicional, la Fiscalía del Edomex ya determinó su inocencia.

Según información presentada por el reportero Ignacio Gómez Villaseñor, Dashia Rocío recibió la noticia absolutoria por la Fiscalía del Edomex, mientras que sigue la investigación hacia “la víctima”, pero no aclaró de quién se trata.

La información brindada por su detención, es que Dashia Rocío habría sido acusada de extorsión por una comerciante en Tlalnepantla, pero también por su padre Rámses Rodríguez bajo la misma acusación.

Ahora, ante la noticia, la joven dijo estar “muy feliz” y pide que “ojalá” salga información sobre la “disque víctima”.

➡️ | FISCALÍA RETIRA TODOS LOS CARGOS CONTRA DASHIA ROCÍO



Dashia iba a denunciar el abuso de su padre biológico cuando fue detenida y acusada de ser parte del CJNG.



Querían encerrarla por varios años, pese a que la carpeta de investigación estaba llena de inconsistencias.



El… https://t.co/vwjbxZ2mG3 pic.twitter.com/u5v0Y9X155 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) March 9, 2026

Por otra parte, se desconoce el estatus de la acusación que Dashia Rocío hizo contra su padre por abuso sexual, situación que habría desencadenado la falsa carpeta de investigación en su contra