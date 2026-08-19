Hugo Éric Flores, diputado federal por Morena, aclaró que el proyecto Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) busca llevar “nuevas caras a la actividad política”, pues el nuevo partido “no recicla políticos”.

En entrevista con López-Dóriga, Hugo Éric Flores destacó que el partido PAZ no está conformado por la clase política, sino por ciudadanos que buscan participar en la vida pública de México.

Hugo Éric Flores afirma que el partido PAZ “no recicla políticos”

En junio de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de PAZ como nuevo partido político en México, manteniendo una agenda conservadora con Hugo Éric Flores como su líder moral.

Actualmente, Hugo Éric Flores se desempeña como diputado federal por Morena, pero aspira a ser dirigente de PAZ, por lo que anunció que solicitará licencia para separarse de su cargo.

Hugo Éric Flores pide licencia para dirigir el partido PAZ (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sobre el proyecto del partido PAZ, Hugo Éric Flores reiteró que se trata de un movimiento de ciudadanos comunes, que no tiene familiares políticos y que no viene de una línea política.

“No tenemos familiares políticos, no somos de la clase política, no reciclamos políticos. Hemos intentado hacer un esfuerzo distinto para llevar nuevas caras a la actividad política”. Hugo Éric Flores

Cabe mencionar que PAZ tiene su antecedente de la fuerza política antes conocida como el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Encuentro Solidario (PES), que también ha encabezado Hugo Éric Flores.