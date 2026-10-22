Mariana Vieyra Valdés, la jueza que autorizó la captura de César Jáuregui, renunció un día después de haber firmado la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua.

Según lo informado, la situación llevó a la sustitución inmediata del juez en la causa penal, sin que hasta ahora se conozca la razón por la que la jueza presentó su renuncia al caso Jáuregui.

Mariana Vieyra Valdés, jueza (INE)

No se conoce razón de la renuncia de la jueza del caso César Jáuregui

En declaraciones a medios, la defensa legal de César Jáuregui confirmó que fue informada de la renuncia formal de la jueza Mariana Vieyra Valdés a través de los canales institucionales.

No obstante, señaló que el documento no especificó los argumentos ni las razones que habrían motivado la separación de la jueza en una etapa crucial y tan relevante.

A pesar del cambio, el equipo legal del exfiscal destacó que el nuevo juez asignado ha llevado las diligencias y audiencias del caso cumpliendo con los marcos legales.

FGR acusa al exfiscal César Jáuregui de traición a la patria (Especial)

¿Quién es Mariana Vieyra Valdés, jueza que renunció al caso César Jáuregui?

Mariana Vieyra Valdés es la jueza de control que giró la orden de aprehensión en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui y quien renunció a su cargo solo un día después.

Se sabe que ha participado en casos relevantes como la liberación de Israel Vallarta y cuenta con estudios en: