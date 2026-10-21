Un juez dictó prisión preventiva contra César Jáuregui, por lo que seguirá ingresado en el penal de El Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se define su situación jurídica en el caso a nivel federal.

La audiencia inicial de César Jáuregui por señalamientos de traición a la patria duró alrededor de 10 horas y culminó la madrugada del miércoles 21 de octubre.

El abogado Héctor Villasana aseguró a Azucena Uresti para Grupo Fórmula, que no hay medios de prueba que lo responsabilicen de los señalamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) por traición a la patria.

César Jáuregui podría ser vinculado al proceso en audiencia del 24 de octubre

La audiencia inicial de César Jáuregui terminó alrededor de las 5:00 horas de este 21 de octubre, sin que se haya definido la vinculación a proceso.

La posible vinculación a proceso se definirá el sábado 24 de octubre a partir de las 15:00 horas, de manera privada.

En el caso del proceso estatal en Chihuahua por ejercicio indebido del servicio público, la audiencia del 22 de octubre sí será de manera pública.

Señalan a Pedro Román Oseguera Cervantes de no informar a César Jáuregui

El abogado Héctor Villasana señaló que mediante testimonios, quien no avisó a sus superiores, es decir a César Jáuregui, fue el fallecido Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la propia Fiscalía de Chihuahua.

Pedro Román Oseguera Cervantes falleció junto con otro agente estatal y dos agentes de la CIA en Chihuahua tras la visita a un narcolaboratorio.

El abogado aseguró que el fiscal se enteró de los dos extranjeros tras el accidente cuando se reportan las muertes de los integrantes de la AEI a mandos superiores.