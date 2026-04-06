El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a organizaciones del transporte no manifestarse al considerar que no existen razones que justifiquen bloqueos carreteros este 6 de abril.

La Secretaría de Gobernación informó que ha sostenido reuniones con transportistas y productores desde 2025, asegurando atención a demandas relacionadas con inseguridad y trámites en carreteras.

Además, la dependencia señaló que diversas organizaciones han decidido no participar en protestas, aunque algunas mantienen su postura, lo que, advirtió, podría afectar a terceros sin justificación.

Gobierno pide a transportistas no manifestarse y destaca acuerdos previos con el sector

La Secretaría de Gobernación reiteró que no hay razón para movilizaciones, al destacar avances en atención a problemáticas del campo y transporte mediante diálogo institucional continuo.

Indicó que, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha mantenido mesas de trabajo para resolver demandas de productores agrícolas desde finales de 2025.

Bloqueo de la ANTAC 24 de noviembre. (Facebook/ANTAC )

Como parte de estos esfuerzos, el Gobierno federal destinó 3,412 millones de pesos para apoyar a más de 40 mil 910 productores de granos básicos.

Las autoridades afirmaron que los recursos han sido entregados de manera directa, con el objetivo de mitigar los efectos de los bajos precios internacionales.

También señalaron que se alcanzaron acuerdos específicos con productores de Sinaloa para mejorar condiciones en la próxima cosecha agrícola.

En materia de transporte, se informó que la Guardia Nacional ha participado en reuniones para atender problemas de inseguridad en carreteras y facilitar trámites.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo y advirtió que continuará atendiendo cualquier manifestación, aunque insistió en que no existen motivos para afectar a terceros.