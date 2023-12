Mario Delgado, presidente nacional de Morena, le dio la bienvenida a la Alianza Progresista por México, conformada por ex militantes del PRI, que se pronunciaron a favor de la pre candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

La Alianza Progresista por México, encabezada por los ex priistas Alejandro Murat, Eruviel Ávila y Adrián Rubalcava, fueron felicitados y recibidos por Mario Delgado para unirse al proyecto de transformación de la 4T.

Mario Delgado expresó que en el proyecto de transformación que continuará Claudia Sheinbaum en caso de ganar las Elecciones 2024, caben todos.

El día de hoy diversos liderazgos del país presentamos la #AlianzaProgresista que es un espacio abierto al diálogo, reflexión e inclusión para todas y todos los mexicanos que quieran participar libremente; con el objetivo de aportar a la creación de país que todos nos merecemos.… pic.twitter.com/nsuIYmN8sT — Alejandro Murat (@alejandromurat) December 19, 2023

Mario Delgado da la bienvenida a ex militantes del PRI

En conferencia de prensa de hoy, 19 de diciembre de 2023, el presidente nacional de Morena celebró el apoyo de los ex militantes del PRI a favor de Claudia Sheinbaum, pues dijo que tienen coincidencias con el proyecto de la 4T.

Mario Delgado destacó que los ex priístas no van por cargos y los felicitó, pues se necesita valor y congruencia con lo que uno cree, piensa y hace para separarse del PRI, partido en el que militaron y tienen una larga trayectoria.

Y me parece que lo que hacen hoy ellos es deslindarse de un partido que se perdió, se extravió de lo que originalmente era. No queda ya nada del nacionalismo revolucionario en el PRI, y pues están entregados a la derecha más corrupta. Mario Delgado

Mario Delgado indicó que las puertas están abiertas para dar la bienvenida a cualquiera que desee apoyar el proyecto de la transformación (que es más grande que el partido Morena) que empezó el presidente AMLO y que Claudia Sheinbaum deberá continuar, pues mientras más gente se sume, más se consolida el proyecto.

El dirigente de Morena detalló que la decisión sobre si estos ex militantes del PRI se unirán al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum no es suya, pero que no se necesita tener cargos para ayudar.

Si ellos quieren que esto continúe, está muy claro el camino. Mario Delgado

La Alianza Progresista por México, conformada por ex militantes del PRI, se declara a favor de Claudia Sheinbaum

Horas antes, se anunció la creación de la Alianza Progresista por México, la cual está encabezada por tres ex militantes del PRI:

Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, CDMX

Hoy, un grupo de mexicanas y mexicanos, de distintas partes del país, hemos decidido conformar la #AlianzaProgresista en apoyo a la doctora @Claudiashein 1/4https://t.co/mFXRCEkM3m — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) December 19, 2023

Esto fue lo que dijeron durante la conferencia de prensa en la que presentaron su renuncia al PRI a favor de Claudia Sheinbaum y su proyecto de transformación:

Al final, los partidos no se definen por sus colores ni por sus dirigencias, sino por sus principios y sus valores. Valores como la defensa a la justicia social, educación pública, salud universal, defender los derechos de las mujeres y de los niños, de los pueblos originarios. Por eso el día de hoy quiero compartirles que encontramos simpatía con la propuesta que tiene proyecto y plan, y que propone la transformación de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Alejandro Murat

Con tristeza decimos que muchos de los que estamos aquí militamos con convicción en un partido político que precisamente se caracterizaba por ser un partido revolucionario, por ser un partido congruente, un partido de ideología. Hoy vemos que la ideología se diluyó ante el amiguismo, ante los intereses personales. Y lo triste es que no lo pagamos nosotros como partidos políticos, sino la ciudadanía. Adrián Rubacalva

Hoy vengo a contarles que formalmente y con toda convicción me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Es una decisión que era importante tomar y tomarla a tiempo por dos razones. Primero: quiero decirles que en lo particular me identifico con la doctora Sheinbaum porque somos hijos de una misma alma máter, la UNAM. Segundo: como la doctora Sheinbaum es producto de la educación, habrá de impulsar una política de educación humanista. Tercero: mientras la bicicleta de la otra opción política lleva un tiempo pedaleando con lentitud, nuestra precandidata da pasos firmes, pasos seguros, pasos constantes. Eruviel Ávila

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en las encuestas?

La última encuesta MetricsMx de diciembre de 2023, la primera sin el pre candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, arrojó que, en caso de que hoy se llevaran a cabo las votaciones, esta es la intención del voto:

Claudia Sheinbaum: 57.5%

Xóchitl Gálvez: 17.9%

Candidato de Movimiento Ciudadano: 8.0%