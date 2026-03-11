El nombre de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, se viralizó tras sus polémicas declaraciones sobre la fecundación in vitro.

“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia” María Estela Ríos González, ministra de la SCJN

Durante la sesión del pleno del 10 de marzo de 2026, afirmó que “quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”, lo que generó críticas inmediatas en redes sociales.

Usuarios cuestionaron la postura de la ministra de la SCJN, al considerar que la reproducción asistida no debería ser un parámetro para excluir a personas del concepto de familia.

En sesión del Pleno, María Estela Ríos González afirmó que las personas que hayan nacido a través de la fecundación in vitro, es decir mediante reproducción asistida, no forman parte de la familia.

Las declaraciones de María Estela Ríos González generaron gran polémica en redes sociales y de inmediato se viralizaron.

Usuarios criticaron a la ministra de la SCJN por hacer una distinción entre unas personas y otras.

Y es que consideraron que la fecundación in vitro no es un parámetro para considerar si alguien es parte de la familia o no.

¿Por qué María Estela Ríos González realizó polémica declaración sobre fecundación in vitro?

Las declaraciones de María Estela Ríos González se dieron durante la sesión del martes 10 de marzo de la SCJN cuando los ministros discutían un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García.

Con el que se busca determinar que las mujeres en el Estado de Chihuahua que son víctimas de violencia por razón de género tienen derecho a ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.

En el pleno se alegó que la inclusión de “la Familia” vulnera la obligación del Estado de garantizar y proteger el derecho de las mujeres víctimas de violencia.

María Estela Ríos González votó en contra del proyecto porque consideró que la adición de “la Familia” no implica diluir la especialidad de la Fiscalía en la atención de los delitos de violencia por razones de género.

“Niños, niñas y adolescentes son víctimas colaterales frecuentes de la violencia de pareja, por lo que un diseño integrado que permita medidas simultáneas materializa el interés superior de la niñez” María Estela Ríos González, ministra de la SCJN

De acuerdo con María Estela Ríos González lo que se propone invalidar aceleran medidas de protección de la mujer, debido a que la violencia intrafamiliar la sufren mayoritariamente las mujeres.

“Puedo reconocer que hay hombres víctimas de violencia, pero la mayor proporción se da en contra de las mujeres” María Estela Ríos González, ministra de la SCJN