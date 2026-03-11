La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González pide no sacar de contexto su declaración sobre fecundación in vitro.

María Estela Ríos González aclaró que su declaración “quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia” solo fue ilustrativa.

A través de una nota aclaratoria, María Estela Ríos González se refirió a la polémica que generó su declaración sobre fecundación in vitro.

Ministra de la SCJN pide no sacar de contexto su declaración sobre fecundación in vitro (@LuisCardenasMx / X )

Pidió a las personas no sacar de contexto su referencia que “quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”.

Aseguró que su declaración se dio en medio de un debate jurídico y la utilizó como una expresión ilustrativa y no como una postura para cuestionar la pertenencia familiar de quienes hayan nacido a través de la fecundación in vitro.

Destacó que este comentario fue solo utilizado como parte de un razonamiento jurídico específico.

Y su intención no fue negar derechos o la integración familiar de personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.

Ministra de la SCJN aclara el contexto de su declaración sobre fecundación in vitro

María Estela Ríos González aclaró que su frase se dio durante la discusión del proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 154/2021, relacionada con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La ministra de la SCJN destacó que el objetivo de su argumento era hablar de la violencia contra las mujeres.

Es por ello por lo que su reflexión buscaba que la violencia de género puede ocurrir también dentro del ámbito familiar.

María Estela Ríos González señaló que es necesario que haya una protección estatal frente a la violencia de género.

En ese sentido, considera que las instituciones del Estado deben mantener mecanismos amplios de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Tanto en el ámbito de la comunidad, así como en un entorno familiar.