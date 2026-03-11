La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, generó polémica al hablar sobre la fecundación in vitro y la familia.

Sin embargo, muchos se han cuestionado sobre qué es la fecundación in vitro y cómo se encuentra regulada en México.

¿Qué es la fecundación in vitro?

La fecundación in vitro (FIV) es una técnica de reproducción asistida que se utiliza cuando una pareja tiene problemas de fertilidad.

Fecundación in vitro (Internet)

Este procedimiento médico consiste en que se une el óvulo y el espermatozoide fuera del cuerpo en un ambiente controlado como un laboratorio.

De esta manera se crean embriones que posteriormente se transfieren al útero.

Esta técnica de reproducción asistida consta de varias etapas:

Estimulación Ovárica: La mujer recibe un tratamiento para que los ovarios produzcan múltiples óvulos maduros al mismo tiempo, con el objetivo de aumentar las probabilidades de éxito.

Recuperación de óvulos: Cuando los óvulos están listos, se realiza un procedimiento llamado aspiración folicular, el cual consiste en que el especialista extrae los óvulos directamente de los ovarios.

Fecundación en laboratorio: Los óvulos se procesan de formas distintas, ya sea por inseminación convencional o con una ICSI (Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides).

Cultivo de embriones: Los óvulos fecundados se convierten en embriones, se vigila de 3 a 5 días para asegurarse de que las células se dividan correctamente.

Transferencia de embriones: Se eligen uno más embriones para introducir en el útero de la mujer a través de un catéter delgado. Si el embrión se adhiere con éxito al revestimiento del útero, comienza el embarazo.

Los embriones de calidad sobrantes se congelan para futuros intentos.

Es uno de los tratamientos de fertilidad más eficaces y puede realizarse con óvulos/espermatozoides propios o de donantes.

¿Cómo se regula la fecundación in vitro en México?

La regulación de la fecundación in vitro (FIV) en México no se rige por una ley federal específica, hasta el momento no existe un marco normativo integral que regule, a nivel general, el acceso a estos procedimientos reproductivos, su práctica y provisión de estos servicios.

Esto pese a que desde hace más de cuatro décadas en México se realizan Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) en clínicas y hospitales públicos y privados.

Los procedimientos de reproducción asistida se regulan bajo la Ley General de Salud, las normas estatales y las guías de la Secretaría de Salud.

Estas son las que establecen las bases para los centros de reproducción humana asistida.

En ciertos estados se permiten los tratamientos, la donación de gametos y la gestación subrogada, siempre y cuando se tenga un enfoque en la ética médica.

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales.

Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos:

Decidir libre y responsablemente el número de hijos

El espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos

A disponer de la información y de los medios para ello

El derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva