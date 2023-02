Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que va en contra de las multas por injurias al presidente, aunque, aclaró, “no estoy pidiendo que me insulten”.

Desde la conferencia mañanera del 17 de febrero, AMLO aseguró que la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas no hizo la propuesta con “malas intenciones”.

Sin embargo, compartió sus intenciones de vetar o derogar dicha ley de ser aprobada por el Congreso de la Unión.

AMLO aseguró que la reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta para aumentar las multas por injurias al presidente no fue promovida por su gobierno.

Asimismo, aseguró que dicha ley incluso tiene que ser derogada, porque ésta fue la culpable de la primera vez que se detuvo a Francisco I. Madero y los hechos de 1968.

En el mismo sentido, aclaró que al decir que quiere que la ley se elimine, no está pidiendo que lo insulten.

Sin embargo, considera que es necesario el derecho a la crítica por lo que su gobierno no va a enjuiciar a nadie.

“Pero esa ley lo que debe de hacerse con esa ley es eliminarla porque por eso metieron a la cárcel a Madero la primera vez y lo del 68 tuvo que ver con eso, o sea, la vamos a derogar pero no es una cosa que tenga que ver con nosotros. Claro que no estoy pidiendo que me insulten pero no vamos nosotros a enjuiciar a nadie por eso, hay derecho a la crítica”

AMLO