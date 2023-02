El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un posible veto a la iniciativa que propone Morena para aumentar las multas por insultar al Presidente de la República.

En conferencia mañanera de este miércoles 15 de febrero de 2023, AMLO dijo no necesitar la iniciativa que triplica las multas a quienes insulten al Presidente, y adelantó que en caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión, la vetará.

“Me sorprendió que autorizan en la Cámara (de Diputados) que quien insulta al presidente le van a aumentar el castigo, van a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví, lo voy a vetar eso para qué, libertad de expresión”

AMLO