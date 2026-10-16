Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, estaría frenando un acuerdo para reducir los aranceles al acero, aluminio y automóviles de México, en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico estadounidense reportó que el avance hacia un acuerdo arancelario entre México y Estados Unidos se habría estancado por segunda ocasión debido a la postura de Lutnick, según fuentes cercanas a las negociaciones del T-MEC consultadas por el medio.

Previamente, funcionarios mexicanos y empresarios habían expresado optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, las diferencias en torno a los aranceles al acero, aluminio y automóviles mantienen la incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones comerciales.

¿Por qué Howard Lutnick frenaría la reducción de aranceles a México?

De acuerdo con The Wall Street Journal, uno de los motivos por los que Howard Lutnick se opondría a reducir los aranceles al acero, aluminio y automóviles mexicanos estaría relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, empresas estadounidenses del sector del aluminio habrían advertido al Gobierno de ese país que una reducción de los gravámenes perjudicaría a los productores nacionales y provocaría pérdidas de empleos.

El diario también señaló que Lutnick buscaría asumir un mayor liderazgo en las negociaciones comerciales frente a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien también participa en las conversaciones del T-MEC y habría ganado protagonismo en el proceso.

México y Estados Unidos mantienen las negociaciones del T-MEC

Pese al estancamiento reportado en las conversaciones sobre los aranceles, funcionarios de México y Estados Unidos afirmaron al WSJ que las negociaciones comerciales para el T-MEC continúan.

“Hay avances en las negociaciones y mantenemos una relación constructiva con el Departamento de Comercio”, declaró Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México, en una entrevista citada por el periódico.

Por su parte, Ben Kass, portavoz del Departamento de Comercio estadounidense, aseguró que la dependencia mantiene el diálogo con México en materia comercial.

“El Departamento de Comercio mantiene un diálogo constante con México en materia de comercio”, declaró Kass, quien añadió que la institución está comprometida con el avance de la agenda comercial “Estados Unidos Primero”, impulsada por el presidente Donald Trump.