En su mensaje desde Palenque, Chiapas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una crítica ante la difusión de noticias falsas al asegurar que esto “no es derecha, es neofascismo”.

“Lo quiero dejar de manifiesto. No es derecha y no es ultraderecha. Es neofascismo, es lo que hizo Hitler. Sobretodo lo que hizo su jefe de propaganda, el decir mentiras y repetirlas muchas veces, calumniar”. AMLO

AMLO comparó la situación actual con la ocurrida durante la campaña de 2006, cuando, señaló, Felipe Calderón contrató publicistas para hacerlo parecer como “un peligro para México”.

Según el expresidente, la situación no ha cambiado desde entonces, pues ahora los medios de comunicación y las redes sociales son manipuladas para atacar al gobierno.

AMLO acusa embestida de medios contra Morena

Luego de casi dos años de retiro, AMLO reapareció con un mensaje para celebrar los logros alcanzados por la Cuarta Transformación, en contraste con los llamados “gobiernos neoliberales”.

El expresidente comparó la situación antes y después, destacando que el salario aumentó notablemente al contrastar el incremento de dos pesos de Vicente Fox con el aplicado por Claudia Sheinbaum.

Según AMLO, su falta de privilegios y los logros de la Cuarta Transformación serían el motivo por el que los “poderosos” usan a los medios para intentar desprestigiar el movimiento de izquierda.

El momento más tenso se dio cuando el expresidente mencionó a periodistas que, según afirmó, no son responsables directos pero sí “utilizados por el neofascismo”.

AMLO reaparece en YouTube con un mensaje desde Palenque (Captura)

“Lo volvería a hacer”: AMLO presume corte de recursos a medios de comunicación

En su mensaje, AMLO afirmó que los medios de comunicación recibían hasta 15 mil millones de pesos en publicidad cada año hasta 2018, por lo que en su primer año redujo el presupuesto a 3 mil millones.

“Su presupuesto fue bajando. El licenciado Peña (Nieto) les entregó nada más en su gobierno como 80 mil millones de pesos. Pues por eso están muy enojados”. AMLO

Según el expresidente, el recorte histórico de recursos es la razón por la que medios estarían molestos con el gobierno de Morena: “pero lo volvería hacer, preferí invertir en becas y pensiones”, concluyó el tema.