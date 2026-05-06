La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sabe de la supuesta campaña de desprestigio que Javier Milei y Juan Orlando Hernández han creado contra su gobierno, pero cree que eso no tendrá repercusiones.

Sheinbaum explicó que el problema con Javier Milei, presidente de Argentina y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, es que no les gustan los gobiernos soberanos y humanitarios.

Claudia Sheinbaum asegura que ni Milei ni Hernández afectarán la transformación

Unos audios filtrados de Juan Orlando Hernández asegurando campaña de desprestigio financiada por Milei contra Claudia Sheinbaum, le fue cuestionada a la mandataria, pero ella no ve problema en ello. Acusan a Javier Milei de financiar campaña contra Sheinbaum y Gustavo Petro con más de 6 millones de pesos.

La presidenta de México externó en la conferencia del pueblo del 6 de mayo de 2026 que gracias a las mañaneras se puede informar y debatir fake news como las supuestamente pagadas por Milei.

Asimismo, sostuvo que no importan las campañas que hagan en su contra, así como “falsas noticias”, porque al final el proyecto de transformación no se verá afectado por la cercanía que tiene con el pueblo.

“Por más campañas, por más falsas noticias, no nos van a hacer nada (...) Nadie va a afectar el proyecto de transformación, así de clarito”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum explica la molestia de Milei y Hernández con su gobierno

La presidenta de México aseguró que las supuestas campañas creadas por Juan Orlando Hernández pagadas por Javier Milei en su contra, no afectarán su gobierno, pero ¿a qué se podría deber esto?

Sheinbaum dijo haber escuchado los audios de Hernández y aunque no leyó completo el reportaje, asume a qué se debe el odio contra su gobierno.

Argumentando que las campañas son la muestra de que “muy probablemente” no les guste su gobierno, explicó que esto se debe a que desaprueban “que gobernemos para el pueblo”.

Asimismo, señaló más puntos como el humanismo, la soberanía y el distanciamiento hacia su gobierno que no prioriza al pueblo.